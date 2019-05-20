بلدية ومستشفى الفجيرة يشاركان في «سقيا الأمل»

المصدر: الفجيرة - وام

شاركت بلدية الفجيرة أمس في المسابقة الإنسانية المبتكرة «سقيا الأمل» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشارك في السباق المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة وعبدالله الحنطوبي نائب مدير بلدية الفجيرة وأحمد عامر مدير إدارة الدعم المؤسسي وعدد من المتعاملين والموظفين في البلدية.

وأثنى مدير عام بلدية الفجيرة على سباق سقيا الأمل مؤكداً: «أن البلدية تدعم هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس التوجه الإنساني للقيادة الرشيدة وتعزز التضامن مع المجتمعات التي تعاني شح المياه الصالحة للشرب ودعمهم لتحسين حياتهم وإسعادهم».

كما شارك مستشفى الفجيرة، أمس، في المسابقة الإنسانية المبتكرة «سقيا الأمل».

وأعرب أحمد الخديم، المدير العام لمستشفى الفجيرة، عن سعادته بمشاركة المستشفى في سباق سقيا الأمل.