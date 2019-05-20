طحنون بن محمد يعزي في وفاة سالم المهيري ونخيرة الشريفي

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى سعيد مبرسم المهيري في وفاة نجله «سالم»، رحمه الله، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة البطين بمدينة العين.

كما قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، مساء أمس، واجب العزاء إلى عبدالله عزيز مكتوم الشريفي في وفاة أخيه «نخيرة»، رحمه الله، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الخليف بمدينة العين.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.