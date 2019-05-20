الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

المصدر: الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، في قصر البديع العامر، استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان الفضيل، من الشيوخ وكبار رجالات الدولة ورجال الأعمال وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية ووفود الدوائر والمؤسسات المحلية بحكومة الشارقة.وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الفضيلة، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يديم على سموه وافر الصحة وتمام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تقبّل صاحب السمو حاكم الشارقة تهاني قداسة كاثوليكوس عموم الأرمن كاريكين الثاني رئيس الكنائس الأرمينية بجمهورية أرمينيا والوفد المرافق له بشهر رمضان الفضيل، متمنين أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على دولة الإمارات الرخاء، وأن يعم السلام دول العالم كافة.

عجمان

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، الليلة الماضية، الشيوخ وكبار المسؤولين الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تبادل سموهما التهاني والتبريكات مع كبار رجالات الدولة والمسؤولين ورجال الاقتصاد والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية ومدراء الهيئات العاملة في إمارة عجمان.

وتلقى سموهما كذلك التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من المهندس عمر أحمد بن عمير، المدير العام لمؤسسة عجمان للمواصلات العامة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وموظفي المؤسسة الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيدها على الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها باليمن والخير والبركات.

وتقبّل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني من الشيوخ والأعيان والوجهاء وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وعدداً من أعضاء المجلس الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والريادة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمن والسلام.

كما تقبّل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والبريكات بالشهر الفضيل من سماحة السيد علي الهاشمي، مستشار الشؤون الدينية والقضائية بوزارة شؤون الرئاسة، والمواطنين وأبناء القبائل ورؤساء ومديري المؤسسات والشركات العاملة بالدولة الذين دعوا المولى العلي القدير أن يمنّ على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والرقي، والأمتين العربية والإسلامية بالخير والازدهار.

رأس الخيمة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو حاكم الشارقة ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومطر حميد الطاير رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.