تتويج أحمد مجان بجائزة تحدي المخترعين الأوروبي

المصدر: ياش - وام

توّج ميخائيل آورل، حاكم محافظة ياش الرومانية، المخترع الإماراتي أحمد عبد الله مجان بالجائزة الدولية الأولى لتحدي المخترعين الأوروبي الـ11، في حفل أقيم أمس بقاعة الأمراء بقصر الثقافة في ياش، على هامش المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار، بحضور 35 وفداً دولياً، والبروفيسور بيتر فيزورانو، رئيس تحدي المخترعين الأوربي، وعدد من مديري الجامعات.

وأشاد حاكم ياش بمشاركة دولة الإمارات وابتكارات وإبداعات المخترع الإماراتي أحمد مجان ضمن تحدي المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار كضيف شرف.

كما أشاد بشهر الابتكار الإماراتي السنوي، داعياً إلى تعميم المبادرة عالمياً، مثمناً الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم وتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للمبتكرين، ورعايته للكثير من المبادرات والمراكز والجوائز الداعمة للاختراع.