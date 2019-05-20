«الهوية والجنسية» تواصل تنفيذ مبادرة «أمنتك بلادك»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تواصل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تنفيذ مبادرة «أمنتك بلادك» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العام الماضي لتهنئة المواليد الجُدد من مواطني الدولة، موضحة أن المبادرة التي تم إطلاقها في «عام زايد 2018» ستتواصل على مدار السنوات المقبلة.

وأفاد المقدم حارب يوسف المهيري، رئيس قسم الجنسية والأحوال الشخصية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خلال إحاطة إعلامية أمس بأن مواصلة تنفيذ المبادرة تأتي عطفاً على دورها في غرس قيم الانتماء للوطن والولاء لترابه في نفوس أبنائه المواطنين.

وتشمل المبادرة توزيع تذكار على جميع المواليد الجُدد من أبناء دولة الإمارات، مرفقاً برسالة شخصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يهنئ فيها الوالدين ويرحب بقدوم المولود، فيما تتضمن الرسالة قيم المواطنة التي تحث على محبة الوطن والإخلاص له والمحافظة على القيم النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس المواطنين والحرص على التمسك بنهجه في حب الخير.

وتنص رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على: «ولدي الغالي: يسرني أن أكون من أوائل المباركين بقدومك في كنف أسرتك الحبيبة، وأنت تبصر النور في رحاب وطنك الغالي دولة الإمارات الذي سيقدم لك كل أشكال الاحتضان والدعم والمحبة، وأرجو من الله تعالى أن يكون هذا اليوم بداية طريق مليء بالسعادة والأمل معبّداً بالعلم والطموح وحافلاً بالعمل والإنجازات.. ثق بأنك أمل المستقبل، وأنك قادر على أن تصنع مستقبلك ومستقبل أمتك ووطنك بيدك، متمسكاً بهويتك الأصيلة وقيمك النبيلة وقبل كل شيء، فإن الأمانة التي تحملها هي أمانة تجاه نفسك، إن المسؤولية الملقاة على عاتقك كبيرة لتحقيق أحلامك والجد في عملك وتثقيف ذاتك والتعلم من والديك اللذين لا هم لهما سوى رعايتك وتربيتك ومحبتك، لأنك قرة أعينهم، أدعو الله تعالى أن تكون سنون عمرك ولحظات حياتك مليئة بالسعادة والهناء، وأن يبقيك عوناً وسنداً لأهلك وذخراً وفخراً لوطنك. مع أطيب أمنياتي وخالص تحياتي.. محمد بن زايد آل نهيان».