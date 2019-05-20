مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تنظم «سحور مع كبار المواطنين»

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان متمثلة بإدارة الاتصال المؤسسي والتسويق مبادرة لكبار المواطنين تحت عنوان: «سحور مع كبار المواطنين» التي أقيمت في قرية البوم بالتنسيق مع مركز سعادة كبار المواطنين، حيث بلغ عدد الحضور من كبار المواطنين 30 شخصاً، بالإضافة إلى الطاقم الطبي التابع لهيئة الصحة بدبي والقائمين على مركز سعادة كبار المواطنين، ومن جانب المؤسسة حضر كل من محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي، وجاسم محمد الشميلي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، وموظفو إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق الذين أشرفوا على تنظيم هذه المبادرة.

وقال أحمد عيسى الحلو مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بالإنابة: «يحظى كبار المواطنين بعناية خاصة لدى المؤسسة، حيث توفر المؤسسة العديد من الخدمات والمبادرات من شأنها تسهيل حياتهم اليومية تقديراً للمكانة الكبيرة التي يشغلُها كبار المواطنين في الأسرة والمجتمع والوطن، كنوع من رد الجميل لهم، نتيجة ما بذلوه وقدموه للوطن، ولذلك فقد تنوعت الخدمات بين الرعاية، وصولاً للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الحياتية، لكي تستفيد منه الأجيال الجديدة، وتقديم النصح والإرشاد لهم».

ومن جانبه قال خالد محمد البناي رئيس قسم الاتصال المؤسسي والتسويق بالإنابة: «إن الإمارات أولت اهتمامها ورعايتها لكبار المواطنين التي تجسدت من خلال الاهتمام المتنامي والخدمات الكثيرة التي تستهدف هذه الشريحة المجتمعية الغالية على أفراد المجتمع، كما يحظون بخدمات راقية تستهدف راحتهم وسعادتهم».