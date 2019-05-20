أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة، الفجيرة - عائشة الكعبي

هطلت أمطار غزيرة ومتوسطة، أمس، على مناطق متفرقة في دولة الإمارات خاصة في المناطق الشمالية والغربية، وأدت غزارة الأمطار إلى جريان السيول.

وسقطت أمطار غزيرة إلى متوسطة على شارع الشيخ زايد وفي منطقة جبل علي وسيح شعيب ومطار آل مكتوم في دبي، كما سقطت أمطار غزيرة على الشهامة ومدينة خليفة والوثبة والشامخة وبني ياس، وكانت متوسطة إلى غزيرة على طريق المفرق ـ الغويفات، وطريق أبوظبي ـ العين، وطريق أبوظبي ـ طريف، وطريق العين ـ ناهل، كما سقطت أمطار متوسطة وغزيرة على جبل حفيت ومناطق متفرقة في العين في رماح والمفرق والشوامخ وما حولهما في أبوظبي.

كما شهدت مناطق متفرقة في الفجيرة سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرد في وادي مي وشارع يبسا ومربح وأمطار متوسطة في رأس الخيمة في وادي القور والحويلات وخورفكان، وكانت غزيرة على رزين. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الغائمة وتراكم السحب الممطرة اليوم يصاحبها البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة.