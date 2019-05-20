خادم الحرمين يبحث التعاون مع رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

المصدر: جدة - وام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بقصر السلام في جدة، أمس، الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وعدداً من أعضاء المجلس.

ونقل الشيخ عبد الله بن بيه لخادم الحرمين الشريفين، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فيما حمّله خادم الحرمين الشريفين تحياته وتقديره لسموه. وتم خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بما يخدم العمل الإسلامي، ويسهم في نشر الوسطية والاعتدال، كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير الخارجية.