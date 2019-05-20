لقاء

خادم الحرمين يبحث التعاون مع رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

الملك سلمان وعبدالله بن بيه خلال اللقاء | من المصدر

المصدر:
  • جدة - وام
التاريخ:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بقصر السلام في جدة، أمس، الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وعدداً من أعضاء المجلس.

ونقل الشيخ عبد الله بن بيه لخادم الحرمين الشريفين، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فيما حمّله خادم الحرمين الشريفين تحياته وتقديره لسموه. وتم خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بما يخدم العمل الإسلامي، ويسهم في نشر الوسطية والاعتدال، كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير الخارجية.

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