شرطة دبي تحاضر في الترابط الأسري

المصدر: دبي - البيان

نظمت شرطة دبي ممثلة بمجلس السعادة والإيجابية، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، محاضرة توعوية في قاعة حمدان بن محمد بمبنى القيادة العامة لشرطة دبي حملت عنوان «الترابط الأسري»، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للأسرة، بهدف تسليط الضوء على الأسرة وأهمية تماسكها وترابطها، ورفع مستوى الوعي لدى الموظفين في هذا الجانب، وتعريفهم بأهمية تأثير الفرد على الأسرة بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام، وتحقيق التوازن بين الأسرة والعمل. وأكد العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، أن هذه المحاضرة نظمت برعاية كريمة من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.