«التخطيط العمراني» تصدر تقريراً حول ملتقى التنمية الحضرية

المصدر: أبوظبي - البيان

نشرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي تقريراً يلخص نتائج الملتقى العربي الأول للتنمية الحضرية، الذي نظمته بالشراكة مع المكتب الإقليمي لموئل الأمم المتحدة في المنطقة العربية، وذلك تمهيداً للمنتدى الحضري العالمي العاشر. واحتضنت أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من الملتقى العربي الأول للتنمية الحضرية مطلع أبريل الماضي، جمعت خلاله 85 خبيراً في مجال التخطيط العمراني من المنطقة العربية، ووفرت لهم منصة لمناقشة الفرص القائمة والتحديات التي تواجه المدن العربية بغرض طرحها في المنتدى الحضري العالمي العاشر المزعم انعقاده في العاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير 2020.

وقال فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات: «لقد نقل الملتقى العربي الأول للتنمية الحضرية رسالة واضحة للعالم مفادها أن الوقت قد حان للمدن العربية أن تبدي طموحها، وتلعب دوراً مؤثراً وفعّالاً في الحوار العالمي حول كيفية مواجهة تحديات الاستدامة. وتهدف أبوظبي، على وجه التحديد إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به من خلال خلق توازن بين النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، ووضع البيئة والحيوية الثقافية للتنمية الحضرية المستدامة في عين الاعتبار».

ويسلط التقرير الضوء على 12 أولوية رئيسية نتجت عن فعاليات الملتقى.