رئيس مالطا يستقبل الجروان ووفد المجلس العالمي للتسامح والسلام

المصدر: فاليتا - وام

استقبل جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس، وذلك في قصر سان انتونيو بالعاصمة فاليتا.

شهد اللقاء أنجلو فروجيا رئيس البرلمان المالطي، والبروفيسور جيفري بولداتشينو نائب رئيس جامعة مالطا.

وأطلع الجروان الرئيس المالطي - خلال اللقاء الذي تضمن مأدبة إفطار - على أهم الفعاليات التي قام بها المجلس خلال الفترة الأخيرة وعلى خطة عمله خلال الفترة المقبلة، وأهمية نشر قيم التسامح والسلام في المجالات كافة وخاصة الأكاديمي منها.

من جانبه أشاد الرئيس فيلا بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام الكبيرة لنشر التسامح حول العالم وفي كل المجالات، مؤكداً دعمه للمجلس منذ تأسيسه إيماناً منه بأهدافه السامية، ودعمه لمشاريعه المستقبلية كافة، خاصة المؤتمر الأكاديمي للجامعات والمقرر عقده في جامعة مالطا خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى رعايته وحضوره للمؤتمر.

وكان المجلس قد أعلن عن عقد مؤتمر دولي لكبرى الجامعات حول العالم التي وقع المجلس معها مذكرات تفاهم وعمل مشترك بهدف دعم نشر قيم التسامح والسلام من خلال المجال الأكاديمي ولا سيما بوضع وتدريس مادة التسامح من خلال برامج الماجستير والدكتوراه، وسيعنى هذا المؤتمر بجمع وبلورة وصياغة هذه البرامج الدراسية العليا في التسامح والسلام.