«إسلامية دبي» تنظم 50 محاضرة خلال أول أسبوعين من رمضان

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أكثر من 50 محاضرة تثقيفية وتوعية خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان المبارك، ضمن أجندة فعاليات رمضان دبي والذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «رمضان دبي تراحم وتعايش»، واستهدفت المحاضرات موظفي وموظفات بعض المؤسسات الحكومية ورواد المساجد من المصلين ومرضى بعض المستشفيات في إمارة دبي، تحقيقاً لأهداف رمضان دبي بإقامة شراكات مع الدوائر الحكومية وتشجيعها على تنظيم برامج تثقيفية تفاعلية للموظفين والعملاء خلال الشهر الكريم، فضلاً عن نشر قيم الإسلام وروح التسامح بين المواطنين والمقيمين من الجاليات العربية والأجنبية المختلفة.

جهود

وقال المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، المنسق العام لرمضان دبي أحمد درويش المهيري «تعمل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري خلال الشهر الفضيل على تكثيف الجهود المتعلقة بتفعيل خطتها في مجال التوعية الدينية والخطاب الديني، والتي تنفذها على مستوى عالٍ من المنهجية والبحث العلمي، وإيماناً بالدور التوعوي الكبير التي تقوم به الدائرة وسعياً منها إلى إرساء قواعد التسامح والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع كافة نعمل على إقامة وتنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة».

وأضاف المهيري «انطلاقاً من حرص الدائرة على الوصول لأكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، عملنا على تنظيم باقة متنوعة وغنية من المحاضرات الدينية والثقافية بأماكن متعددة وموزعة على كل مناطق إمارة دبي، وفي أوقات مختلفة لتناسب الجميع، حيث تم تنظيم بعضها صباحاً والبعض الآخر بعد صلاتي الظهر والعصر. كما تم تخصيص ما يفوق الـ 20 موظفاً لإلقاء وتقديم تلك المحاضرات من موظفي الدائرة منهم أخصائيو وعظ وإرشاد وواعظون وخطباء وأئمة مساجد».

محاور

وتناول الواعظون في إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالدائرة على مدار الأيام الماضية ومن أبرزهم عبد الرحمن الملا وعادل المرزوقي وعبد المحسن البوعريب وعلاء الدين القاضي وعدنان الخطيب وناصر البلوشي وفاتح المسكين وعلي السويدي، موضوعات متنوعة منها محاضرة بعنوان «فهو يشفين»، «وانتصف رمضان»، «شهر القرآن»، «فقه الصيام»، «لا ضرر ولا ضرار»، وشهدت تلك المحاضرات تفاعلاً كبيراً وتجاوباً ملحوظاً من قبل الحضور مع المحاضر عبر مناقشته ومحاورته.