هيئة تنمية المجتمع بدبي توزع 330 ألف وجبة إفطار على العمال في رمضان

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن أن مبادرة «يستاهلون»، التي تخصصها الهيئة لإكرام العمال في دبي خلال شهر رمضان المبارك، ستوفر خلال الشهر الفضيل هذا العام أكثر من 330 ألف وجبة إفطار للعمال يتم توزيعها في مجموعة من سكن العمال وعدد من المساجد في منطقة ديرة ومنطقة القوز ومنطقة جبل علي ومناطق أخرى في الإمارة، بتنظيم ومشاركة من 6 منشآت أهلية مرخصة لدى الهيئة.

وتوقعت الهيئة أن تستقطب مبادرة «يستاهلون» هذا العام مشاركة كبيرة من المتطوعين من شباب الجاليات والعاملين في المنشآت الأهلية، بعد أن حققت المبادرة على مر الأعوام السابقة تطوراً كبيراً على مستوى التنظيم وعدد المستفيدين.

وقال الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع: «إن شهر رمضان بات يعد مهرجاناً سنوياً لإسعاد العمال في دبي، لافتاً إلى أن المبادرة لا تقتصر على توزيع وجبات الإفطار بل إن الأجواء الرمضانية المحيطة بها والتجمعات الإيجابية والأنشطة المتنوعة المرافقة تجعل رمضان من أفضل أيام السنة وتتيح لشريحة العمال الشعور بأجواء الرحمة والمحبة والتسامح».

وقال: «أكدت 19 منشأة أهلية فعالياتها الرمضانية تحت مظلة مبادرة «يستاهلون»، حيث ستستمر بعض هذه الفعاليات طوال أيام الشهر الفضيل، وتقام أخرى في أسابيع وأيام محددة بحيث يمكنها الوصول إلى عدد أكبر من العمال. ويسعدنا الإقبال المتزايد من المنشآت الأهلية لتحسين حياة شريحة العمال الأمر الذي يدل على فهم معمق من هذه المنشآت لطبيعة العمل المجتمعي وللدور الجوهري الذي يمكن للقطاع غير الربحي لعبه لتحسين مستوى التلاحم الاجتماعي».

وأضاف: «تقام الفعاليات الرمضانية للعمال في عدد من الأماكن منها تجمعات سكنية ومساجد وذلك بغرض إشراك أكبر عدد من المستفيدين في هذه الفعاليات. ونتطلع إلى توسيع مساهمة شركات القطاع الخاص والمنشآت الأهلية في المبادرات المجتمعية المختلفة وليس فقط المبادرات الرمضانية بحيث تصبح رديفاً يمكن الاعتماد عليه في عملية التنمية المجتمعية الشاملة».