مجلس بن ركاض يستعرض تعزيز قيم العطاء

المصدر: العين ــ داوود محمد

استضاف مجلس الشيخ محمد بن ركاض العامري في مدينة اليحر ندوة رمضانية بعنوان «نشر الأخلاق وتعزيز قيم العطاء» قدمها الدكتور أحمد إسماعيل الكمالي من دار زايد للثقافة الإسلامية، بحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض عضو المجلس الوطني الاتحادي، وخليفة الساعدي رئيس قسم العلاقات العامة في دار زايد للثقافة الإسلامية، وعدد من الشخصيات وأبناء مدينة العين.

واستعرض الدكتور سالم بن ركاض قيم العطاء والخير التي تجسدت في حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معتبراً أن الشيخ زايد نجح في تقديم منظومته الأخلاقية المتكاملة التي ترسخت في أجيال المجتمع الإماراتي، حيث تجلت فيها قيم المحبة والكرم والعدالة والتسامح والتحلي بالأخلاق الحميدة وفن التعامل الإيجابي مع الأحداث والمواقف.

ومن جهته أكد الدكتور أحمد الكمالي على أهمية ومسؤولية الوالدين بزرع الأخلاق والقيم والسلوكيات الحميدة في أبنائهم في ظل تحديات العصر الذي نعيش فيه، مشدداً على ضرورة التمسك بالأخلاق الإسلامية التي تعتبر من سمات المؤمنين الصالحين وتساعدهم على تجنب الوقوع في العيب والنقد. وأشار المحاضر إلى أن الأخلاق الحميدة تتمثل في بعض السمات منها بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وطيب الكلام وصدق الحديث وبشاشة الوجه ومعاشرة الناس بالحفاوة والوفاء وأداء الأمانة، لافتاً إلى أن أهم فوائد الأخلاق للمجتمع هي نشر الأمن والأمان بين الأفراد وسيادة التعاون والتكافل الاجتماعي والألفة والمحبة بين الناس.