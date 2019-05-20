بحث تنفيذ المبادرات المرورية المشتركة بين شرطتي دبي وأبوظبي

المصدر: دبي - البيان

ناقش فريق مجلس التطوير المروري التابع لمجلس الريادة الأمني بين شرطة أبوظبي وشرطة دبي، آليات التعاون والتنسيق بين الجانبين، ووضع الحلول والمبادرات ودعم الأنظمة الإلكترونية في تبادل المعلومات والدراسات الإحصائية والمقارنات والتجارب المرورية، إلى جانب الأمور المتعلقة بالحملات المرورية التوعوية المشتركة، والحملات المرورية الضبطية المشتركة.

وترأس الاجتماع الذي عقد في مقر الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، والعقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في دبي.

وأكد الاجتماع بنود مذكرة التفاهم والتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجالات العمل الشرطي المختلفة، وتعزيز المؤشرات للحصول على أفضل النتائج.