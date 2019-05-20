شرطة أبوظبي توعّي باشتراطات السلامة في المراكز التجارية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذت مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي حملة «سلامتكم غايتنا» في المراكز التجارية بكل من دلما مول وبوابة الشرق في أبوظبي، وذلك للتوعية باشتراطات الوقاية والسلامة.

وأوضح الملازم أحمد سالم الساعدي مدير فرع تدريب البحث والإنقاذ في مديرية الطوارئ والسلامة العامة أن الحملة تستمر طيلة أيام الشهر الفضيل وتركز على تثقيف مختلف شرائح المجتمع من آباء وأمهات وأطفال، للحد والوقاية من الحوادث وأخطارها والتعريف بالمهام المختلفة في مجال الإسعافات الأولية، الإطفاء، الإنقاذ، والوقاية من المواد الخطرة.