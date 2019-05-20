«خليفة الإنسانية» توزع 434 ألف وجبة «إفطار صائم» في أسبوعين

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

بلغ إجمالي وجبات «إفطار صائم»، التي وزعتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية خلال الأسبوعين الماضيين 434 ألف وجبة وزعت في 102 موقع على مستوى الدولة.

ومن أجل وصول الوجبات بشكل صحي وآمن للصائمين، سعت المؤسسة إلى اعتماد خريطة جغرافية مناسبة لتوزيع الوجبات بالقرب من المدن الصناعية وتواجد العمال والأسواق العامة والمساجد، حيث تتعاون المؤسسة مع 317 أسرة مواطنة في تنفيذ مشروع إفطار الصائم 2019.

وفي أبوظبي وضواحيها تم التعاقد مع 56 أسرة مواطنة لإعداد وتجهيز 5600 وجبة رمضانية يومياً وتوصيلها إلى 20 نقطة، وفي مدينة العين تم التعاقد مع 50 أسرة لإعداد وتجهيز 5000 وجبة رمضانية يومياً وتوزيعها على 12 مركز توزيع، وفي منطقة الظفرة تتعاون المؤسسة مع 32 أسرة لإعداد وتجهيز 3200 وجبة رمضانية يومياً وتتوزع على 11 نقطة.

أما في دبي فتعاقدت المؤسسة مع 34 أسرة مواطنة لإعداد وتجهيز 3400 وجبة رمضانية في 9 مراكز، وفي الشارقة تم التعاقد مع 26 أسرة لإعداد وتجهيز 2600 وجبة تتوزع على 8 مراكز.

وفي مدينتي خورفكان وكلباء تم التعاقد مع 10 أسر مواطنة لإعداد وتجهيز 1000 وجبة رمضانية يومياً في 4 مواقع وفي رأس الخيمة تم التعاقد مع 34 أسرة لإعداد وتجهيز 3400 وجبة رمضانية يومياً وتوزع على 15 نقطة توزيع.

وفي عجمان تم التعاقد مع 36 أسرة مواطنة لإعداد وتجهيز 3600 وجبة يومياً لتوزع على 11 نقطة، وفي الفجيرة تم التعاقد مع 30 أسرة لإعداد وتجهيز 3000 وجبة يومياً وتوزع على 11 مركز، وفي أم القيوين تم التعاقد مع 9 أسر مواطنة لإعداد وتجهيز 900 وجبة رمضانية في 3 مواقع في الصناعية بجانب مسجد الجابري والمنطقة القديمة ومنطقة البلاد.

ويشارك في تنفيذ مشروع إفطار الصائم لمؤسسة خليفة الإنسانية هذا العام نحو 125 مشرفاً ميدانياً يتابعون تنفيذ المشروع والحرص على توفير احتياجات الصائمين الذين يتوافدون للاستفادة من المشروع خلال الشهر الكريم.