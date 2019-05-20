دعم مؤسسة الجليلة ينهي معاناة عمر ويعيد له سمعه

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

جسد برنامج «فرح» أحد برامج مؤسسة الجليلة، نافذة خير للعديد من الحالات التي تحتاج دعماً ورعاية صحية، خاصة المقدمة للأطفال الذين يتألمون، حيث ساعد البرنامج هؤلاء لتغيير حياتهم للأفضل، كما هو الحال مع الطفل عمر الذي قدم له البرنامج دعماً بقيمة 237 ألف درهم لعلاج حاسة السمع لديه.

بدأت معاناة عمر وأسرته بعد 9 أشهر من ولادته، بعد أن لاحظت والدته عدم استجابته للأصوات حتى العالية منها مع عدم إصداره للأصوات المتوقعة من طفل في مثل سنه، فقامت على إثر ذلك بعرضه على المختصين الذين أكدوا وجود ضعف شديد في كلتا الأذنيين، ولم يتحسن حتى مع السماعات التي استخدمها على مدى 3 شهور متتالية، بعد ذلك وجد الأطباء أن الطفل بحاجة إلى زراعة قوقعة حتى يستعيد سمعه.

كان وقع الخبر ثقيلاً على الأسرة خصوصاً بعدما أخبرهم الأطباء بالكلفة العالية لإجراء العملية وزراعة القوقعة، فظلوا في حيرة من أمرهم ولم يكن من خيار أمامهم سوى طلب المساعدة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات وكان بينها مؤسسة الجليلة، التي استجابت فوراً لحالة الطفل وبشرت أسرته بتحملها تكاليف العملية والتأهيل التي قدرت بـ 237 ألف درهم.

نقل عمر فوراً إلى المستشفى لإجراء عملية زراعة القوقعة، ولكن قبيل ذلك اضطر الأطباء إجراء عملية لسحب سائل من الأذن وبعدها تمت عملية زراعة القوقعة بنجاح، وبعد فترة وجيزة بدأ الطفل جلسات التأهيل والبرمجة والنطق بشكل دوري مع جهد قوي من الأهل في عملية دعم الطفل بخصوص النطق، وبمرور الوقت أصبح الطفل يتجاوب مع الأصوات المختلفة مع مناداة والديه والأصوات المختلفة في محيطه.

ارتقاء

مؤسسة الجليلة هي مؤسسة عالمية غير ربحية للرعاية الصحية تكرِّس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد. أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أبريل من العام 2013 بهدف تحقيق الريادة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار الطبي.

وتسعى مؤسسة الجليلة لدعم العلاج الطبي المقدم للأشخاص غير القادرين على تحمّل تكاليف الرعاية الصحية النوعية، وتقدم منحًا دراسية لتنشئة كوادر وطنية من متخصصي الرعاية الطبية، وتدعم الأبحاث الرائدة التي تتناول المشكلات الصحية الشائعة في المنطقة، وهي: السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة وأمراض الصحة العقلية.

وتعتمد مؤسسة الجليلة في تمويل برامجها بشكلٍ كامل على دعم المتبرعين، حيث تقوم باستثمار 100% من التبرعات التي تحصل عليها في دعم التعليم والبحث الطبي وتوفير العلاج في دولة الإمارات.

التبرع

تبرُّعكم ليس مجرد منحة وحسب، بل هو هبة الحياة.. ساهموا في تغيير حياة إنسان إلى الأفضل.

كن عوناً وسنداً لأطفال بحاجة لعملية عاجلة، بمساهمتكم ودعمكم يمكنكم رسم البسمة على وجوه الأطفال من خلال شفائهم وتغيير حياتهم.

للتبرع أرسل #فرح إلى:

4202 بـ 10 دراهم

4206 بـ 50 درهماً

4209 بـ 100 درهم

4409 بـ 500 درهم

www.aljalilafoundation.ae