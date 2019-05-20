انعقاد منافسات الجولة الـ 4 لمسابقة أفضل مُرتّل للقرآن

المصدر: أبوظبي - وام

أقيمت أول من أمس، منافسات الجولة الـ 4 من مسابقة أفضل مُرتل للقرآن الكريم، التي انطلقت مع المهرجان الرمضاني الـ 14، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الراعية والداعمة.

حضر الجولة التي أقيمت في مسرح أبوظبي بمنطقة كاسر الأمواج، سعيد بولاحج الرميثي مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة، وعبد الكريم العلي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة، وعدد من المسؤولين في النادي، وكل من روي مايكل مدير العمليات الميدانية والبحرية، وخلود الحمادي مدير العمليات في هلا أبوظبي، التابعة لطيران الاتحاد، الشركة الداعمة للمهرجان، وعدد من الإعلاميين، وذوو المتسابقين، وجمهور غفير من متابعي المسابقة.

واستمعت لجنة تحكيم المسابقة إلى 20 متسابقاً، فيما توزع المتسابقون على فئتي المسابقة الأشبال والشباب، ومثلوا 8 دول، وقدموا من مناطق متنوعة من إمارات الدولة.