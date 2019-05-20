«كهرباء دبي» تسلط الضوء على قيم التسامح خلال السحور الجماعي للموظفين

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي سحوراً جماعياً لموظفيها في فندق بلازو فرساتشي في دبي، بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، وبمشاركة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبدالكافي والمنشد عمر الطاهري.

وفي كلمته خلال اللقاء، قال الطاير: نجتمع كل عام كأسرة واحدة في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك الذي جعل الله عز وجل صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعاً، حيث يأتي لقاؤنا في هذه الأجواء المفعمة بالإيمان ونحن في «عام التسامح» ضمن برامج هيئة كهرباء ومياه دبي المجتمعية والثقافية التي تهدف إلى ترسيخ المبادئ الإسلامية النبيلة القائمة على التسامح والإخاء والمودة والإيثار والتعاضد، وتعزيز التراث والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي.

وإذ نحتفي بالمعاني الإسلامية السامية خلال شهر الصيام والطاعات، فإن الشهر الفضيل يذكرنا بأهمية العمل والعبادة كقيمتين متلازمتين في الإسلام، ويحثنا على البر والعطاء في شهر الخير والإحسان، وبذل ما بوسعنا لخدمة الآخرين وتعزيز قيم التسامح والاحترام وقبول الآخر. كما يذكرنا شهر رمضان المبارك بروح العبادة ومقصدها من نشر السلام والحب والتآلف والتراحم وتهذيب النفس والارتقاء بها.

وأضاف: أسأل المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة لتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دورها في نشر السلام والتسامح، وأن تبقى منارة للإنسانية وواحة للعمل الخيري .

تضمن اللقاء محاضرة دينية ألقاها الشيخ الدكتور عمر عبدالكافي تحت عنوان «ينابيع اليقين»، إضافة إلى أناشيد دينية للمنشد عمر الطاهري. وأعرب موظفو الهيئة عن تقديرهم للقيادة العليا للهيئة التي تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع الموظفين كأسرة واحدة.