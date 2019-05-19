خليفة بن زايد يصدر قانونين بإنشاء هيئة أبوظبي الرقمية ومركز أبوظبي للصحة العامة

المصدر: البيان الالكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، القانون رقم (16) لسنة 2019، بشأن إنشاء هيئة أبوظبي الرقمية. وتنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة أبوظبي الرقمية" ويكون لها شخصية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع مكتب أبوظبي التنفيذي، وتحل الهيئة محل مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وتؤول إليها جميع أصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته وتعتبر الخلف القانوني له.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانوناً بإنشاء "مركز أبوظبي للصحة العامة". ونص القانون على أن يكون للمركز شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع دائرة الصحة