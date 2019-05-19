الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: مبادرة "أمنتك بلادك" مستمرة السنوات المقبلة

المصدر: ابوظبي - موفق محمد :

كشف المقدم حارب يوسف المهيري، رئيس قسم الجنسية والأحوال الشخصية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن مواصلة مبادرة "أمنتك بلادك" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العام الماضي للمواليد الجدد موضحاً بأن المبادرة ستسمر على مدار السنوات المقبلة.

وتستهدف المبادرة غرس قيم الانتماء للوطن والولاء لترابه في نفوس أبنائه المواطنين، فضلاً عن ترسيخ التلاحم وعمق الوفاء والمحبة بين قيادة تضع سعادة شعبها في مقدّمة أولوياتها.

وأكد ان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، عكفت منذ اطلاق المبادرة على توزيع التذكارات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك تأكيداً على خصوصية العلاقة بين القيادة الحكيمة وشعبها، وتعبيراً عن مشاركتها لهم أفراحهم وسعيها الدؤوب لإسعادهم.

وتشمل المبادرة توزيع التذكار على جميع المواليد الجدد من أبناء دولة الإمارات مرفقاً برسالة شخصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مهنئاً الوالدين ومرحباً بقدوم المولود فيما تتضمن الرسالة قيم المواطنة التي تحث على محبة الوطن والإخلاص له والمحافظة على القيم النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس المواطنين والحرص على التمسك بنهجه في حب الخير.