بالفيديو.. أمطار الخير على دبي

المصدر: البيان الالكتروني

هطلت اليوم أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على دبي .

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون الطقس اليوم غائما بوجه عام وممطرا على مناطق متفرقة، وتتكون السحب الركامية يصاحبها البرق والرعد أحياناً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية .