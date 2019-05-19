بالفيديو.. أمطار الخير على دبي

هطلت اليوم أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على دبي .
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون الطقس اليوم غائما بوجه عام وممطرا على مناطق متفرقة، وتتكون السحب الركامية يصاحبها البرق والرعد أحياناً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية .
#أمطار_الخير على #دبي في شهر العطاء والكرم#أمطار_الإمارات#رمضان_كريم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/R8vcU2BKaN— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 19, 2019
بالفيديو.. #أمطار_الخير على #دبيhttps://t.co/Yl5PT7uDZm#أمطار_الإمارات— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 19, 2019
تصوير - ناصر المنصوري#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LsKVPLrDWG
#أمطار_الخير على شارع الشيخ زايد في #دبيhttps://t.co/Yl5PT7d2AM#أمطار_الإمارات— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 19, 2019
تصوير- ناصر المنصوري#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wRunJSSqSt