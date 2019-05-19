الإعلان عن الفائزين بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

المصدر: دبي-رامي عايش

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، اليوم عن الفائزين بالمراكز الـ10 الأولى في المسابقة ، وهم معاذ محمود عامر بن حامد من ليبيا صاحب المركز الأول، أحمد عشيري من المغرب صاحب المركز الثاني، إبراهيم معاذ من النيجر الثاني مكرر و احمد بشير عدين من الولايات المتحدة الامريكية صاحب المركز الرابع، فيما فاز بالمركز الخامس، ايمن بن احمد شكري إبراهيم من تونس، وبالمركز السادس عمر احمد حسن الآغا من سوريا، وبالمركز السابع مكرر عبد العزيز شوكري من الجزائر.

والفائز بالمركز السابع مكرر احمد محمد إبراهيم من كينيا، وعبد الله خليفة إبراهيم خليفة حمدان من البحرين بالمركز السابع مكرر، وعبد الله بن احمد بن عبد الكريم السعوي من السعودية بالمركز السابع مكرر.

وفي الدورة الماضية للجائزة، ظفر متسابق الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الاول، والمتسابق الليبي بالمركز الثاني، بينما كان الـ"الثاني مكرر" من نصيب المتسابق التونسي.