الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

المصدر: عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر الليلة الماضية، للسلام على سموهما وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل.

فقد استقبل سموهما الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الذي قدّم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والخير والبركات.

وتلقى سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الفضيل من معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وعبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وأعضاء المجلس والمديرين التنفيذين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الغرفة، وفاطمة محمد سالم، المديرة العامة لمنطقة عجمان الحرة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمنطقة. كما تقبّل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني من الشيوخ والأعيان والوجهاء وأبناء القبائل وكبار المسؤولين وكبار رجالات الدولة والمصرفين والتجار والاقتصادين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

الفجيرة

وأكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أهمية دور الإعلام الوطني في نقل الأحداث بموضوعية ومواكبة المتغيرات المتسارعة بما يوافق تطلعات دولة الإمارات المستقبلية وتعزيز مكانتها الدولية.. مشيراً إلى دور الإعلام الوطني الهام في إيصال الرسالة الإعلامية لمختلف شرائح المجتمع وتعرفيهم بما يدور حوله من أحداث وتطورات إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رؤساء ومديري وممثلي المؤسسات الإعلامية العاملة في الدولة الذين توافدوا إلى قصر الرميلة مساء أمس للسلام على سموه وتبادل التهاني والتبريكات معه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأعرب سموه عن سعادته بلقاء نخبة من إعلاميي الدولة، مؤكداً ثقته بقدرات الإعلام الوطني ودوره في حماية مكتسبات الدولة والحفاظ على قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة من خلال الارتقاء بالمحتوى الإعلامي بما يتوافق مع المتغيرات العالمية.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة بلال البدور رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية بالشارقة الذي قدم للسلام على سموه بهذه المناسبة الكريمة.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبّل سموه التهاني والتبريكات من معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، والفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وحمد عبد الله بن غلطية الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، الذين قدموا لسموه التهاني بمناسبة الشهر الفضيل.

كما تقبّل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء ومديري الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة والمستثمرين وأبناء الجاليات العربية والأجنبية.

رأس الخيمة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.