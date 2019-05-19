أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق مختلفة في الدولة

المصدر: أبوظبي، الفجيرة، رأس الخيمة ـ مصطفى خليفة، عائشة الكعبي، أحمد أبو الفتوح

شهدت أمس أغلب المناطق الشمالية والشرقية من الدولة سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة كانت رعدية في بعض المناطق أدت إلى جريان الأودية والسيول، وذلك مع استمرار تدفق السحب الركامية إلى الدولة بسبب تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي، مصحوب بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.



ويتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وسقوط أمطار مختلفة الشدة حتى يوم الأربعاء المقبل، وقد استمر الطقس يوم أمس غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، وكانت بعض السحب ركامية على المناطق الشرقية والغربية وكانت الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وكانت نشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر ظل متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً مع وجود السحب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.



وسقطت أمس أمطار غزيرة في وادي اصفني ووادي العجيلي وشوكة في رأس الخيمة ومتوسطة إلى غزيرة مع رعد في خورفكان بالشارقة ووادي البثنة في الفجيرة وشارع الشيخ خليفة ومسافي في الفجيرة كما سقطت أمطار متوسطة في مناطق الظفرة والعين في أبو ظبي في بينونة والرويس وغرب الشويب



ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً بوجه عام وممطراً على مناطق متفرقة، وتتكون السحب الركامية يصاحبها البرق والرعد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، قد تصل سرعتها إلى 50 كم/‏ س على اليابسة خاصة مع السحب، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع وجود السحب.



ويوم غد الاثنين يستمر الطقس غائماً بوجه عام،مع تكون السحب الركامية الممطرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً على المناطق الداخلية والشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً.



ويوم الثلاثاء تميل درجات الحرارة للانخفاض والطقس غائم وتتكون السحب الركامية الممطرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً على المناطق الداخلية والشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



ويكون طقس الأربعاء غائماً بوجه عام، وتتكون السحب الركامية الممطرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً على المناطق الداخلية والشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



الفجيرة



واستمر هطول الأمطار بالفجيرة أمس بشكل متقطع لقرابة الساعتين، مصحوبة ببرق ورعد و رياح نشطة السرعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصلت إلى 20 درجة مئوية، وأسفر استمرار هطولها عن جريان وادي الفرفار ووادي سهم ووادي مي بالفجيرة، واندفاع العديد من السيول في المنحدرات الجبلية، ونزول الشعاب من أعلى سفوح الجبال مكونة شلالات مائية.



وقد أهابت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مسارات الأودية ومحيط السدود.



رأس الخيمة



وشهدت المناطق الجنوبية في رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضان سد وادي شوكة بمياه أمطار الخير، فيما سجلت منطقة وادي العجيلي تساقط حبات البرد التي أنعشت الأجواء، كما جرت بعض الشعاب والأودية الجبلية في المناطق الجنوبية بالإمارة، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء تلك المناطق ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.



وأوضح سالم القايدي من أهالي منطقة شوكة في رأس الخيمة، أن بعض المناطق المحيطة بشوكة شهدت هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة أدت لانخفاض درجات الحرارة وجريان الشعاب والأودية الجبلية المتصلة بسد وادي شوكة ما ساهم في امتلائه بمياه أمطار الخير.



وقال خليفة الدهماني، إن منطقة وادي العجيلي برأس الخيمة شهدت هطول حبات البرد التي ساهمت بانخفاض درجات الحرارة، فيما شهدت اغلب المناطق الجنوبية هطول أمطار غزيرة ساهمت في جريان الأودية والشعاب الجبلية.