75 % نسبة الإنجاز الكلية في مشروع حتا السكني

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أنه من المتوقع إنجاز المرحلة الثانية من مشروع حتا السكني بعدد 142 مسكناً خلال الربع الرابع من العام الجاري، فيما بلغت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع التي يتم تصميمها بالطراز الإسلامي 75%، وأن القيمة الكلية لتكلفة المشروع بلغت 565 مليون درهم.

وأنجزت المؤسسة المرحلة الأولى خلال نوفمبر الماضي بعدد 80 مسكناً مصممة بالطراز الأندلسي، بينما المرحلة الثالثة ستصمم بالطراز المحلي بعدد 123 مسكناً من المتوقع إنجازها في الربع الأول من عام 2020.

ويتكون المشروع من نموذجين، الأول بـ 4 غرف نوم، والثاني غرفتي نوم ومن 3 طرز تشمل الإسلامي والمحلي والأندلسي، وتم اختيار التصاميم والألوان الخارجية بما يتناسب مع طبيعة منطقة حتا الجبلية، وكذلك تم مراعاة اختيار التشطيبات الداخلية بمستوى وجودة عالية، فيما تم مراعاة الخصوصية لكل مسكن.

ويتكون مشروع حتا من 345 مسكناً، 330 مسكناً مكوناً من 4 غرف نوم بارتفاع دورين بمساحة إجمالية 3892 قدماً مربعة، إضافة إلى 15 مسكناً مكوناً من 2 غرفة نوم بارتفاع دور أرضي فقط وبمساحة 2291 قدماً مربعة، جميعها قابلة للامتداد المستقبلي.

وشملت أعمال البنية التحتية للمشروع شبكات الطرق الداخلية وأعمال الكهرباء والمياه وشبكات الري، ومكافحة الحريق، وشبكات الاتصالات، والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ويتم تنفيذ هذه الأعمال وفقاً لأحدث الممارسات المتبعة عالمياً، فضلاً عن تعزيز معايير الاستدامة البيئية والسلامة في تنفيذ تلك المشاريع، وتجهيز تصاميم للمناطق المفتوحة الموجودة بالمشروع ومناطق للألعاب.

ويسعى تنفيذ أعمال البنية التحتية المتطورة والمواكبة لكل ما هو حديث، وتسهيل سبل الانتقال والمعيشة إلى المساكن الجديدة، وذلك عن طريق توفير شبكة من الطرق الداخلية، وخدمات بنية تحتية تسهم في تعزيز سعادة المواطنين وتحقق رفاهيتهم، ويتم تنفيذ المشروع من خلال تعاون شامل بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومزودي الخدمات في دبي.