«رمضان دبي» تستقطب 220 ألف مصل للتراويح خلال العشر الأوائل

المصدر: دبي - البيان

أدى 220 ألف مصل صلاة التراويح في العشر الأوائل من رمضان في المساجد التي تضم فعاليات (رمضان دبي) والذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، تحت شعار ( رمضان دبي تراحم وتعايش ) حيث تقام فعالية ملتقى راشد بن محمد الرمضاني في 25 مسجداً بدبي وتستضيف 123 قارئاً من داخل وخارج الدولة، يمثلون كوكبة من كبار قراء العالم الإسلامي على مستوى دول الخليج والعالم العربي.

وقال أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري المنسق العام لفعاليات ( رمضان دبي ) تبدأ الأيام الأولى في رمضان بأيام الرحمة التي تتنزل لتغمر قلوب الصائمين العابدين المقبلين على ربهم، وفي ظل هذه الروحانيات الرمضانية والأجواء الإيمانية ينتهز المصلون هذه الفرصة لتستقبل رحمات الله خاصة في الأيام العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.

روح الفريق

وأضاف المهيري بأن العمل يجري خلال شهر رمضان الفضيل على قدم وساق في جميع مواقع الفعاليات بكل أريحية وأن فريق العمل من خلال اللجان المنظمة سواء لجنة التشريفات والضيافة أو اللجنة اللوجستية أو اللجنة الإعلامية أو لجنة المحتوى والفعاليات أو لجنة الرعايات، يعملون كخلية نحل ليل نهار في استقبال وتوديع ضيوف شهر رمضان الفضيل من داخل و خارج الدولة ويقومون على توفير كافة سبل الراحة لهم وفي الجانب الآخر على إسعاد كافة المصلين ورواد المساجد وتلبية جميع طلباتهم والاستماع إليهم.

ولفت المهيري بأن حدث( رمضان دبي ) يجمع إضافة إلى ملتقى راشد بن محمد الرمضاني فعاليات مجالس رمضان دبي، وفعاليات روحانيات رمضانية في الدوائر والجهات الحكومية، وبرامج ليالي رمضانية في المراكز التجارية وبرامج خيرية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المختلفة، وأنشطة وبرامج إعلامية وثقافية اجتماعية متنوعة حول كيفية نشر المفاهيم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية السائدة بين أفراد المجتمع، وبين الجاليات المقيمة في الدولة.