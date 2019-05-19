حمدان بن راشد يطّلع على إنجازات حملة قلوب رحيمة بمصر

المصدر: دبي-وام

اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، على تقرير بشأن إنجازات حملة قلوب رحيمة، التي أطلقها سموه في مصر عام 2016، والتي تشمل عدة أنشطة ومشاريع خيرية وإنسانية في محافظات الوجه القبلي، ومؤتمرات بجامعات مصرية.

لقاء

جاء ذلك خلال استقبال سموه، الدكتور صلاح الجعفراوي، ممثل هيئة آل مكتوم الخيرية في مصر، وقال ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء الهيئة: «إن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وجّه باستمرار الحملة، ووعد بزيادة دعمها خلال الفترة القادمة، لتنفيذ المزيد من المشاريع الخيرية، انطلاقاً من العلاقات الوثيقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين».

وأوضح صلاح الجعفراوي خلال استعراضه التقرير، أنه تم توزيع 50 ألف سلة غذائية في رمضان، منها 5 آلاف سلة خلال رمضان الحالي، تتضمن السلة الواحدة مواد غذائية تكفي أسرة من ستة أفراد طوال شهر رمضان، وتوزيع اللحوم في عيد الأضحى، واستفاد منها 10 آلاف عائلة خلال ثلاث سنوات، ويتوقع أن تستفيد منها 1500 عائلة في عيد الأضحى المقبل.

ونوه بأن حملة قلوب رحيمة، أنهت خصومات ثأرية بين 30 عائلة منذ انطلاق الحملة، وإرسال أشخاص من كل عائلة لأداء العمرة على نفقة هيئة آل مكتوم الخيرية، إلى جانب تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة لصالح عائلات متعففة، استفاد منها 500 أسرة، وشملت توزيع ماكينات خياطة ورؤوس مواشٍ.

اتفاق

وأشار إلى الاتفاق مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على إقامة 360 مشروعاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عام، اعتباراً من شهر يونيو القادم، بمعدل 30 مشروعاً شهرياً.

وأوضح صلاح الجعفراوي، أنه تم ضمن الحملة أيضاً، تسديد ديون 120 حالة من الغارمات على خمس مراحل، وتنفيذ مشروع التدفئة، وتوزيع الأغطية، واستفاد منها حوالي 2000 أسرة خلال ثلاث سنوات.

حملة

وقال: «إن حملة قلوب رحيمة، شملت رعاية عشرة مؤتمرات علمية لعدة جامعات، تضمنت جامعات القاهرة والفيوم وجنوب الوادي وأسيوط والإسكندرية، أبرزها مؤتمر الحضارة والفنون الإسلامية، ونظمته الجمعية العربية للحضارة والعلوم الإسلامية في مصر، على أن ينظم المؤتمر القادم في تونس خلال أكتوبر القادم».

وأضاف أن من بين مشاريع الحملة، توزيع 3000 زي مدرسي في محافظات الوجه القبلي «صعيد مصر»، إلى جانب توزيع ملابس العيد على الأيتام.

ووجّه الدكتور صلاح الجعفراوي، الشكر والتقدير، نيابة عن المستفيدين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعى هيئة آل مكتوم، ودعواتهم أن يجزيه الله عز وجل عنهم خير الجزاء.