«دبي للإحصاء»: 0.5 % معدل البطالة في دبي

المصدر: دبي-البيان

أعلن مركز دبي للإحصاء أن معدل البطالة في إمارة دبي بلغ 0.5% في العام 2018، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح/‏ الصافي 83.2% من إجمالي السكان ممن هم في سن العمل، وذلك حسب تقرير نتائج مسح القوى العاملة لعام 2018 الذي أصدره المركز.

وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء:إن تلك المعدلات تؤكد قوة اقتصاد دبي ومتانته حيث لاتزال تسجل الإمارة أدنى مستويات البطالة عالمياً، كما أن معدل المشاركة الاقتصادية يعد من أعلى المعدلات العالمية، موضحاً أن مسح القوى العاملة يعد أحد أهم المشاريع الإحصائية الاستراتيجية السنوية كونه مصدراً مهماً للمعلومات لمتخذي القرار وراسمي السياسات والمخططين والباحثين في مجال سوق العمل.

وأضاف المهيري أن المسح يُنفّذ وفقاً لأحدث التوصيات والمعايير الصادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO) بهدف التعرف على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمشتغلين والمتعطلين الإماراتيين وغير الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي، حيث يتم تنفيذ المسح باستخدام أحدث التقنيات والوسائل الذكية الجيومكانية للاستدلال على عينة المسح المُمثّلة والمُصمّمة بأسلوب علمي من الأُسر المقيمة في الإمارة والتي شملت 3000 أسرة موزعة على 1500 أسرة إماراتية و 1500 أسرة غير إماراتية مُوزّعة على مختلف مناطق الإمارة الجغرافية.

السكان الإماراتيون

وطرأ ارتفاع على معدل البطالة لدى الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة في إمارة دبي من 2.9% في عام 2016 إلى 3.4% في عام 2017 ووصل إلى 4.0% في عام 2018، وبالنظر إلى مستويات البطالة بين الإماراتيين الذكور فقد ارتفع بشكل طفيف حيث بلغ 2.0% في عام 2016 إلى 2.6% في عام 2017 وحافظ على هذا المستوى في عام 2018 حيث بلغ 2.7%، أما بالنسبة لمستويات البطالة لدى الإماراتيات الإناث مقارنة بالإماراتيين الذكور فهي أعلى حيث تصل إلى الضعف تقريباً ويُعزى ذلك إلى تفضيل شريحة من الإماراتيات بالعمل بالقطاع الحكومي وبمهن ووظائف محددة أيضاً.

وأظهرت نتائج المسح أن نحو نصف الإماراتيين ممن هم في سن العمل هم مساهمون ومشاركون اقتصادياً، وترتفع معدلات المشاركة الاقتصادية لدى الإماراتيين الذكور 62.6% مقارنةً بمعدلات المشاركة الاقتصادية لدى الإماراتيات الإناث 36.5%، ومعدل المشاركة الاقتصادية المنقح/‏ الصافي هو عبارة عن قوة العمل منسوبة إلى السكان ممن هم في سن العمل، والذي يعطي صورة واضحة عن مقدار مشاركة الإماراتيين والإماراتيات في سوق العمل.

السكان غير الإماراتيين

وبقيت مستويات البطالة بين غير الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة في إمارة دبي دون النصف نقطة مئوية خلال الفترة من 2016 ولغاية 2018، حيث لا بطالة تذكر لدى غير الإماراتيين الذكور 0.2% فقط فيما تتراوح بطالة غير الإماراتيات الإناث حوالي 1.0%، وذلك نتيجة للسياسات البناءة لسوق العمل وتلك المرتبطة بشؤون الأجانب والتي تمنح الإقامات للعاملين والمستثمرين والطلبة ومن في حكمهم مع عدم أحقية إقامة الأجانب ممن هم في سن العمل في الدولة دون ارتباطهم بعمل.

وارتفعت معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة بالنسبة لغير الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي ممن هم في سن العمل حيث بلغ 85.5% في عام 2018 (96.9% للذكور مقابل 55.9% للإناث)، كما يتضح ثبات معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة بالنسبة لغير الإماراتيين خلال الثلاثة أعوام الماضية سواء للذكور أو للإناث.

المشتغلون

بلغ إجمالي المشتغلين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي 2 مليون و242 ألفاً و363 مشتغلا مع نهاية عام 2018، منهم 81.3% ذكور و18.7% إناث. كما ارتفع أعداد المشتغلين الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي مع نهاية عام 2018 حيث بلغ 82 ألفاً و630 مشتغلاً إماراتياً مقارنةً مع 75 ألفاً و856 مشتغلاً إماراتياً مع نهاية عام 2016 وبزيادة مقدارها 6 آلاف و774 مشتغلاً خلال الفترة من 2016 ولغاية 2018 وبنسبة زيادة مقدارها 8.9% بأعداد المشتغلين الإماراتيين في عام 2018 مقارنة بعام 2016.

المتعطلون

وأفاد المهيري بأن إجمالي المتعطلين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي قد بلغ 10 آلاف و468 متعطلاً مع نهاية عام 2018، حيث يتضح أن هنالك ارتفاعاً بأعداد المتعطلين مقارنةً بنهاية عام 2016 وبزيادة مقدارها ألفان و893 متعطلاً خلال الفترة المحددة من 2016 ولغاية 2018.

ووجه عارف المهيري الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذا المسح، مشيداً بما أبدوه من تعاون ومشاركة تمثل أهمية بالغة في دعم عمليات التخطيط التنموي وصناعة المستقبل بالإمارة، وأكد أن كافة النتائج التفصيلية متاحة للمهتمين عبر مختلف منصات نشر البيانات الإحصائية الرسمية للإمارة سواء من خلال التطبيق الذكي لمركز دبي للإحصاء أو الموقع الإلكتروني للمركز أو من خلال التواصل الهاتفي عبر الخط الساخن ليتم خدمتهم وتوفير أية تقارير أو مؤشرات إحصائية تفصيلية مطلوبة وتقديم الدعم الاستشاري لهم في مختلف المجالات.