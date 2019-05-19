تكريم الفائزين في مسابقة أسرة السلامة المرورية

المصدر: دبي- البيان

كرم العميد عبدالله خادم سرور، مدير مركز شرطة بر دبي، الفائزين في مسابقة أسرة السلامة المرورية التي نظّمها المركز بالتعاون مع مدرسة سلمى الأنصارية.

وأكد العميد عبدالله خلال حفل التكريم الذي أقيم في مجلس خميس المزينة بحضور العقيد راشد محمد صالح، نائب مدير المركز، وذوي الطلبة الفائزين، أن مسابقة أسرة السلامة المرورية تأتي ضمن مبادرة أمن المدارس التي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ومنطقة دبي التعليمية، والمؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة بالطلبة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقف أمنياً ومرورياً إضافة إلى تشجيع الطلبة وذويهم على الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

وأضاف إن المسابقة يأتي إطلاقها استشعاراً للمسؤولية المجتمعية وللتقليل من الحوادث التي تستنزف الأرواح والممتلكات، بهدف تغيير السلوك السلبي إلى إيجابي، والوعي بتحمل مسؤولية السلامة، وقد حققت المسابقة الكثير من أهدافها في تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى الطلبة، وغرس سلوكيات إيجابية رفعاً لدرجة الوعي، وحث المجتمع على تحمل المسؤولية الشخصية في جانب السلامة.

وأوضح أن الهدف من المسابقة هو توعية وغرس المفاهيم المرورية في نفوس الطلبة، وحثهم على ضرورة التمسك بقواعد الأمن والسلامة، وتنمية الحس الأمني في نفوسهم وتوحيد الجهود لإعداد أجيال طلابية واعية تفتخر بها الدولة، حيث تم استهداف جميع الجوانب الأمنية التي تمسّ سلامة الطلبة من حيث إعداد بيئة آمنة بالمبنى المدرسي من خلال توفير دواعي الأمن والسلامة والاهتمام بالجانب النفسي والوجداني وترسيخ القيم وتزويد الطالبات بالأفكار والمهارات الحياتية النافعة، من أجل تحقيق الفعالية الشخصية وبناء جيل واعٍ وقوي.