«دار البر» تدعم «أمن المساجد» في عجمان بـ250 ألف درهم

المصدر: عجمان - البيان

قدّمت جمعية دار البر، ممثلة بفرعها في عجمان، تبرعاً بقيمة 250 ألف درهم، لصالح مبادرة «أمن المساجد» في الإمارة، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان، بهدف تعزيز أمن واستقرار بيوت الله، وترسيخ الأمن المجتمعي.

وتقضي مبادرة «أمن المساجد» في عجمان بتركيب شبكة من الكاميرات الرقابية في نطاقها، حفاظاً على أمنها واستقرارها والأجواء الروحية الخالصة فيها، وحماية لممتلكاتها ومحتوياتها ومرافقها من السرقة والتلف والتعديات المختلفة.

وتسلم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، بمكتبه في القيادة، شيكاً بقيمة التبرع، من فيصل صحراوي، مدير فرع «دار البر» في عجمان، حيث استقبل وفد الجمعية، بحضور خالد عزيز، من المكتب الإعلامي لـ«دار البر»، ومحمد يعروف، نائب مدير إدارة التحريات في شرطة عجمان.