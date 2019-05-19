«إقامة دبي» توفّر وجبات لإفطار 350 صائماً يومياً

المصدر: دبي - البيان

وفّرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وجبات إفطار يومية لنحو 350 صائماً طوال شهر رمضان المبارك في مقرها الرئيسي بالجافلية، حيث أقامت الإدارة خيمة لإفطار العمال المتواجدين على رأس عملهم والمتعاملين، إضافة إلى الجمهور من جميع الجنسيات في مقرها الرئيسي بالجافلية، ويأتي هذا الإفطار ضمن مبادرة «إفطار صائم»، التي تنظمها الإدارة متمثلة بقطاع الموارد البشرية والمالية للعام الرابع على التوالي، بمشاركة موظفي الإدارة.

وهنأ اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي موظفي الإدارة، بمناسبة الشهر الفضيل وشعب الإمارات وقيادته الرشيدة، داعياً الله عز وجل أن يتقبل منا ومن الأمة الإسلامية صالح الأعمال، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، وأن يعيد عليها الأيام المباركة بكل خير.