93 % نسبة التبني الذكي لخدمات «كهرباء دبي»

المصدر: دبي-البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن وصول نسبة التبني الذكي لخدماتها إلى 93% حتى نهاية الربع الأول من 2019، حيث توفر الهيئة جميع خدماتها على مدار الساعة عبر العديد من القنوات والمنصات الذكية وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نحرص على توفير خدمات الهيئة على مدار الساعة بطريقة سلسة وسهلة الاستخدام عبر العديد من القنوات والمنصات الإلكترونية والذكية في إطار جهودنا لتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، ولتصبح دبي أول حكومة بلا ورق بنهاية عام 2021. وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة %93 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث تكرس الهيئة جهودها للمساهمة في جعل تجربة الحياة في دبي التجربة الأفضل عالمياً وتلبية احتياجات جميع الفئات بكفاءة وسرعة وفاعلية».

وأضاف الطاير: «نسعى في الهيئة إلى تعزيز التواصل الفعال مع المتعاملين والمجتمع بشكل عام، وتأكيد رسالة الهيئة أنها جزء من حياة كل فرد وكل أسرة في المجتمع تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجاتهم وتخطي توقعاتهم وتحقيق سعادتهم انسجاماً مع رؤيتها في أن تصبح مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة. وتلتزم الهيئة بتوفير إمدادات موثوقة من الكهرباء والمياه لجميع سكان دبي لضمان ظروف مريحة لجميع سكان الإمارة تمكنهم من الاستمتاع بحياتهم وهم في راحة بال، وخاصةً فيما يتعلق بتأمين احتياجاتهم من الطاقة والمياه على مدار الساعة».

خدمات

وأشار المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن جميع خدمات الهيئة متاحة عبر الموقع الإلكتروني (www.dewa.gov.ae) والتطبيق الذكي، إضافة إلى «رماس»، موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتوفر على مدار الساعة عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إضافة إلى أنظمة «أليكسا» و«غوغل هوم»، والروبوتات. ويتميز «رماس» بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناء على استفساراتهم.