مريم المهيري: الإمارات تلعب دوراً محورياً في الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي أن دولة الإمارات تلعب دوراً رئيسياً ومحورياً في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ضمن إطار المساعدات الإنمائية الرسمية، بما يشمل دعم تحقيق الأمن الغذائي العالمي. جاء ذلك خلال مشاركة معاليها، يرافقها عبد الله سيف النعيمي، سفير الدولة في كوريا الجنوبية وفريق من المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، في المنتدى العالمي الثالث للمساعدات الإنمائية الرسمية حول تنمية الزراعة المستدامة الذي انعقد خلال الفترة من 13-15 مايو الجاري في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول.

وتأتي المشاركة في إطار سعي دولة الإمارات إلى تعزيز شراكاتها الدولية والمساهمة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي من خلال استراتيجية مبتكرة للإنماء عمادها نقل التكنولوجيا، وشهد المنتدى السنوي مشاركة واسعة من صناع القرار وخبراء الزراعة الدوليين وممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وكبرى المنظمات البحثية العالمية. ويهدف المنتدى إلى تنمية وسائل الزراعة المستدامة التي تعد ركيزة لتحقيق جدول أعمال أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، التي تمثل دولة الإمارات مساهماً رئيسياً فيها.

علاقات

وأكدت معالي مريم المهيري عمق العلاقات الإماراتية الكورية الجنوبية وتميزها في مختلف المجالات، وأن الأمن الغذائي ركيزة أساسية لهذا التعاون المثمر، وذلك خلال لقائها مع كيم جي سو وزير الزراعة والأغذية والشؤون الريفية وتشانغ جيل كيم رئيس المعهد الاقتصادي الريفي الكوري على هامش المنتدى، حيث ناقشت معاليها توثيق أطر التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي والبحوث العلمية الزراعية بين البلدين. كما التقت معاليها عدداً من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص لفتح آفاق التعاون المشترك .

زيارات

زارت معالي مريم المهيري على هامش مشاركتها في المنتدى عدداً من شركات الزراعة المستدامة العاملة في كوريا الجنوبية. وشملت الزيارات مزرعة Farm8، وهي مزرعة عمودية نموذجية، كما زارت معاليها شركة InsungTech المطورة لأنظمة وحلول تصنيع المنتجات النباتية، بالإضافة إلى مزرعة Manna CEA التي تدار بنظام الزراعة المائية «أكوابونيكس» ولديها نشاط تجاري موسع فيما يتعلق بالاستزراع السمكي وزراعة النباتات.