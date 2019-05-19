مجلس الشرطة النسائي يستقبل وفداً من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة

المصدر: دبي- البيان

استقبل مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع وفداً من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على أفضل الممارسات حول دور المجلس في إدارة الشؤون النسائية ونقل فوائدها.

ورحبت النقيب عنود السعدي، رئيس المجلس، بالوفد الضيف، واستهلت اللقاء بعرض مختصر عن استراتيجية المجلس المرتبطة باستراتيجية شرطة دبي، وأهدافه، ومجالات التطبيق التي تمحورت حول إعداد مختبر نسائي (منصة لاستشراف مستقبل المرأة) ومجال تحسين الحياة الأسرية والمجتمعية، ومجال التمكين القيادي للمرأة.

وأوضحت آلية اختيار العضوات التي تتم وفق معايير محددة لموظفات شرطة دبي (عسكريات ومدنيات) وعضوات من مؤسسات وجهات حكومية خارجية، يشكلن قوة داعمة لأهداف المجلس ويحققن مبدأ الشراكة والتكامل والشمولية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المبادرات المستدامة والفعاليات المجتمعية.