«قضاء أبوظبي» توعّي بأهمية التسامح في الحياة الأسرية

المصدر: أبوظبي-البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية بعنوان «التسامح الأسري»، ضمن مبادرة «مجالسنا»، الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية، وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية، المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن، عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.

وتناولت المحاضرة التوعوية التي استضافها مجلس الوقن في منطقة العين، أهمية ترسيخ قيمة التسامح في الحياة الأسرية.

واستعرض الدكتور تركي القحطاني، الموجه الأسري في دائرة القضاء في أبوظبي، قواعد التسامح ليكون واقعاً في حياتنا.