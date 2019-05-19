قائد عام شرطة رأس الخيمة يتفقّد سير العمل في إدارة الشؤون المالية

المصدر: رأس الخيمة- البيان

زار اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، إدارة الشؤون المالية، يرافقه العميد طارق محمد بن سيف مدير مكتب القائد العام، والخبير سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بالقيادة العامة، وفريق التفتيش الأمني، وذلك لتفقد سير العمل والاطمئنان على مجريات العمل بإدارة الشؤون المالية، والنظر في الخدمات المقدمة ومناقشة فرص تطويرها وتحسينها، وذلك ضمن مبادرات شرطة رأس الخيمة نحو الارتقاء بسير العمل الشرطي والخدمات المقدمة.

وكان في استقباله العميد محمد إبراهيم الجيري مدير إدارة الشؤون المالية بشرطة رأس الخيمة، والمقدم سيف المزروعي نائب مدير إدارة الشؤون المالية، ورؤساء الأقسام، الذين قدموا شرحاً تفصيلياً حول الأهداف الاستراتيجية لإدارة الشؤون المالية، مع استعراض المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية.