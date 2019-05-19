شرطة أبوظبي تنفذ دورتين متخصصتين في مكافحة الحرائق

المصدر: أبوظبي- البيان

نفذت إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي دورتين متخصصتين حول مكافحة الحرائق في المباني العالية والمؤسسات التي تستقبل الجمهور، بمشاركة خبراء من وزارة الداخلية الفرنسية واشتملت على تدريب المشاركين من منتسبي الشرطة في إدارة الإسعافات أثناء حوادث السير على نطاق واسع.

وأثنى العميد ثاني بطي الشامسي، مدير عام أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي، على جهود الخبراء الفرنسيين في تطبيق ممارسات متقدمة عالمياً لافتاً إلى أن التدريب حجر الزاوية والأساس في الارتقاء بمهارات منتسبي الشرطة والارتقاء بإمكاناتهم وتعريفهم بالمستجدات في مجالات عملهم الشرطي والأمني وحضر التخريج الملحق الشرطي الفرنسي، لوزان كوزانيه.