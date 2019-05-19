«ورشة حكومة دبي» تنظم حفل الإفطار السنوي

المصدر: دبي - البيان

نظّمت «ورشة حكومة دبي» أخيراً حفل الإفطار السنوي في إطار التزامها المطلق بتعزيز أواصر التواصل والترابط الاجتماعي ضمن أجواء رمضانية مفعمة بالمودة، استلهاماً من القيم النبيلة والمعاني السامية التي يحملها شهر رمضان المبارك. وحظي الإفطار السنوي، الذي أقيم في «فندق غراند حياة دبي» برعاية «شركة أبوظبي الوطنية للتأمين»، بمشاركة واسعة من نخبة الشركاء الاستراتيجيين والإدارات العليا والموظفين الذين ثمّنوا دور المبادرة السنوية في تقوية روابط التراحم والألفة بين الجميع.

وأوضح فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»، بأنّ حفل الإفطار السنوي يعكس حرص الورشة المستمر على الالتقاء بالموظفين والشركاء الاستراتيجيين وخلق روابط متينة من شأنها أن تصب في خدمة التطلعات المشتركة.