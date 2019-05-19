«دبي للاستثمار» تدعم صاحبات الهمم

المصدر: دبي - وام

أكدت شركة «دبي للاستثمار» التزامها تجاه أصحاب الهمم بدعمها برنامجاً خاصاً من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها «مركز كلماتي للتواصل والتأهيل» الذي جرى إطلاقه خلال شهر مايو الجاري، وذلك على مدار عام كامل لتمكين صاحبات الهمم وأسرهن وحفز مساعي الاندماج الاجتماعي في المجتمع.

يتمحور البرنامج الخاص بصاحبات الهمم والذي يديره فريق مختص في العلاج السلوكي حول المهارات الاجتماعية والمهنية والأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تسهم في بناء المهارات ورفع مستوى اللياقة البدنية والثقة بالنفس للمشاركات.

ويركز البرنامج على عدد من مجالات التطوير الرئيسية بما في ذلك الأنشطة المهنية مثل الحرف اليدوية والطهي والفنون والبستنة وجميع المهارات الأساسية التي ستتعلمها صاحبات الهمم ضمن بيئة اجتماعية آمنة وداعمة تشجعهن على مزيد من التواصل والاستقلالية.

ويتضمن البرنامج تطبيق استراتيجيات محددة لبناء المهارات الاجتماعية للمشاركات وتعزيز تفاعلهن مع المجتمع على أن تقام ورشة عمل خاصة مع الأسر لتحديد اهتمامات وقدرات جميع أعضاء المجموعة.