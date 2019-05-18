توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الامارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما بوجه عام وممطرا على مناطق متفرقة، وتتكون السحب الركامية يصاحبها البرق والرعد أحياناً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية .

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 35 كم/س، تصل إلى 50 كم/س خاصة مع السحب .

الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:51 والمد الثاني 01:26 الجزر الأول عند الساعة 19:03 والجزر الثاني عند الساعة 08:16 .

اما بحر عمان فمتوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند 10:35 والمد الثاني عند الساعة 21:45 الجزر الاول عند الساعة 16:17 والجزر الثاني 04:25.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 28 60 20

دبي 40 30 65 25

الشارقة 40 29 60 25

عجمان 39 27 75 20

أم القيوين 39 26 75 25

رأس الخيمة 40 27 70 25

الفجيرة 33 28 80 55

العين 40 29 60 15

ليوا 41 28 50 10

الرويس 39 28 70 15

السلع 38 27 75 20

دلما 35 26 70 25

طنب الكبرى 33 25 85 40

طنب الصغرى 33 25 85 40

أبو موسى 33 25 85 40