بالفيديو..أمطار غزيرة على الفجيرة

هطلت اليوم أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة، ما أدى إلى اندفاع الشعاب من سفوح الجبال، وجريان الأودية في المنخفضات الجبلية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم بوجه عام وتتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والغربية مع احتمال سقوط الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة..و حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية سرعتها / 20 – 30 كم/س و تصل إلى 45 كم/س خاصة مع السحب .
جريان الأودية واندفاعها في المنحدرات الجبلية بـ #الفجيرةhttps://t.co/EUxLykZvz0#أمطار_الخير#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RlNTYgAg7i— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 18, 2019
أمطار غزيرة على #الفجيرةhttps://t.co/EUxLykZvz0#أمطار_الإمارات#أمطار_الخير#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/y3ZI6wIvRb— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 18, 2019
#مساء_الخير من #الفجيرة التي شهدت اليوم هطول أمطار الخير— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 18, 2019
تصوير -زيشان أحمد#مساء_البيان#أمطار_الإمارات#أمطار_الخير#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9jFYzHpbxG