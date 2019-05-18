بالفيديو..أمطار غزيرة على الفجيرة

المصدر: البيان الالكتروني

هطلت اليوم أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة، ما أدى إلى اندفاع الشعاب من سفوح الجبال، وجريان الأودية في المنخفضات الجبلية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم بوجه عام وتتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والغربية مع احتمال سقوط الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة..و حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية سرعتها / 20 – 30 كم/س و تصل إلى 45 كم/س خاصة مع السحب .