طرق دبي : 324% نموا بعدد المعاملات المنجزة عبر أجهزة الخدمة الذاتية في 2018

المصدر: وام

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مؤشرات أداء أجهزة الخدمة الذاتية الذكية سجلت ارتفاعا في عدد المعاملات المنجزة في عام 2018 بنسبة 324 في المائة مقارنة بعام 2017 فيما سجلت المعاملات المنجزة عبر القنوات الذكية التي تشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومركز الاتصال نمواً بنسبة 111 في المائة وذلك خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

و أكد مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين للهيئة جاء تدشينه الكاونتر الذكي الذي يعد بمثابة مركز خدمة متكامل ذكي مصغر يمكن نقله لأي موقع و يتيح للمتعاملين إتمام معاملاتهم ذاتياً على مدار الساعة .. مواصلة الهيئة ابتكار الأساليب والأدوات لتعزيز التحول الذكي في تقديم خدماتها للمتعاملين بما ينسجم مع توجهات الحكومة بتحويل دبي لمدينة ذكية تحقق السعادة والرفاهية للسكان من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى.

و عبر الطاير عن حرص الهيئة على تقديم خدمات متميزة للمتعاملين من خلال التحول الذكي لها ومواصلة تبسيط إجراءات المعاملات وتقليل الوقت المستغرق لإنجازها وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

و يمكن من خلال الجهاز إتمام جميع المعاملات التي تتم عبر جهاز الخدمة الذاتية "كيوسك" باستثناء الدفع النقدي وطباعة المعاملة .