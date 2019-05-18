بلدية دبي تطلب من المطاعم والمقاهي ببيان السعرات الحرارية على قائمة الطعام

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت بلدية دبي تعميماً للمؤسسات الغذائية بدبي تطلب منها ببيان السعرات الحرارية على قائمة كل الأغذية المقدمة في كافة المؤسسات التي تقدم الوجبات المحضرة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة الرامية لتعزيز التوعية بالقيمة التغذوية للوجبات التي يتناولها المستهلكون، وإلى تمكينهم من التعرف على المعلومات الخاصة بالأطعمة، لتكون أول جهة محلية تطبق ذلك.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن بيان السعرات الحرارية على قائمة الأصناف الغذائية يدخل ضمن جهود البلدية لحياة صحية أفضل، كما تأتي تلك الجهود متوافقة مع الأجندة الوطنية للتغذية 2017 – 2021.

وتأتي مبادرة بلدية دبي لإلزام المؤسسات باتباع الشفافية الكاملة في توضيح السعرات الحرارية على كل الأغذية لإعطاء المستهلكين إمكانية اختيار الأغذية التي تناسب وضعهم الصحي، كما تعتبر هذه المبادرة من المشاريع المبتكرة لبلدية دبي حيث تعمل الدائرة من خلالها على تشجيع المطاعم لتوفير وجبات صحية وشهية للمستهلكين تحقيقاً لرؤية بلدية دبي في تطوير مدينة سعيدة ومستدامة.

مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي مع تزايد سرعة نمط الحياة، حيث يلجأ المستهلكون إلى خيارات غذائية غير صحية لسهولة الحصول عليها. لذا حرصت البلدية على تشجيع المؤسسات الغذائية لتوفير وجبات متوازنة وصحية، وذلك لتعزيز صحة المجتمع ومساهمة منها في حمايته من الأمراض التي قد تسببها الوجبات غير الصحية.

وبناءً على هذا التعميم فإن المهلة الأولى ستكون للمطاعم والكافتريات والمقاهي ذات الأفرع التي تزيد عن 5 أفرع مع بداية نوفمبر، أما المرحلة الثانية ستشمل المطاعم ومؤسسات التموين الغذائي والفنادق فسيكون التطبيق في يناير 2020.