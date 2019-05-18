محمد بن راشد بن محمد بن راشد يكرم لجنتي تحكيم ورعاة جائزة دبي الدولية للقرآن

المصدر: دبي - وام

كرم الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم المبدئية ولجنة التحكيم الدولية للدورة الثالثة والعشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم «دورة التسامح» التي اختتمت منافساتها أمس والتي من المقرر إسدال الستار على فعالياتها لهذا العام في احتفال كبير يقام في غرفة تجارة وصناعة دبي مساء الغد. كما كرم الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم رعاة الجائزة من المؤسسات والشركات الوطنية إلى جانب الجهات الحكومية الداعمة.

كان الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد قد حضر -وإلى جانبه إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة، وعدد من المسؤولين وجمهور غفير- جانباً من تلاوات المتسابقين للقرآن الكريم.