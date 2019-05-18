حمدان بن زايد يستقبل المهنئين برمضان

المصدر: الظفرة - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، المهنئين بشهر رمضان الفضيل من كبار المسؤولين والمواطنين، وذلك بمجلس مبارك بن قران المنصوري في مدينة غياثي بمنطقة الظفرة. فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات وأعيان منطقة الظفرة الذين صافحوا سموه، مباركين له شهر الرحمة والمغفرة، ومتمنين لسموه موفور الصحة والسعادة ولقيادتنا الرشيدة ودولتنا العزيزة دوام الخير والعزة.

وقد بادلهم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان التهاني بشهر رمضان المبارك مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والخير والتقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

من ناحية أخرى زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان المواطنين سالم عاضه البقمي وسالمين حمود بن سالمين المنصوري، وذلك في منزليهما في بدع المطاوعة في مدينة غياثي. ورحب المواطنان بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربا عن سعادتهما وأفراد أسرتيهما وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين وتؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.