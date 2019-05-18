طحنون بن محمد يتبادل التهاني مع حامد وعمر وخالد بن زايد

المصدر: العين - وام

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس في قصر سموه بمنطقة غريبة بمدينة العين سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.وتبادل سموهم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتوجهوا بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على دولتنا وشعبنا العزيز نعمة الاستقرار والتراحم والتقدم والازدهار.

من جهة ثانية ، استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ، فيليب بارام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك. وتبادل سموه مع سفير المملكة المتحدة الأحاديث حول علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.