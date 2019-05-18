سيف بن زايد: يا سيدي تـمـلك عنان الصدارة

المصدر: دبي - البيان

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نسخة من ديوانه «قصائدي في حب الخيل» إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جاء فيه: «أخي سيف بن زايد.. القوة والنبل والوفاء صفات ميزها بها الخالق.. معها تربينا.. وعلى حبها نشأنا.. ومعها حققنا الناموس.. أهديك قصائدي في حب الخيل.. أخوك محمد بن راشد آل مكتوم».

ونشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الإهداء عبر حسابه في «تويتر» مدوناً سموه:

يا سيدي تـمـلك عـنـان الـصـداره

في صهوة المعنى وفي صهوة الخيل

أهـديـتـني ديـوان فـاح اعـتـبـاره

كل صفحة ريال وسيوف وقناديل

خـبـرة خـبـيـرٍ صاغها في جداره

وقايةٍ من عـثـرة الـوقـت للجـيـل