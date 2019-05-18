رئيس لاوس يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة غير المقيم

المصدر: فيينتيان ـ وام

تسلم الرئيس بون يانج فوراشيث رئيس جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية أمس أوراق اعتماد عبيد سعيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى فيتنام كسفير فوق العادة غير مقيم ومعتمد لدى جمهورية لاوس وذلك خلال مراسم استقبال رسمي جرت في قصر «Ho Kham» الرئاسي في العاصمة فيينتيان.

حضر المراسم خامبوي يرنثافانه نائب وزير الخارجية وفونغساموث أنلافاه مديرة دائرة آسيا والباسفيك وأفريقيا وسينجكيو بوانجاديث مدير عام دائرة المراسم بالوكالة.

ورحب رئيس جمهورية لاوس سفير الدولة الذي نقل له تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية ولدولة وشعب لاوس بمزيد من الازدهار والرخاء.

من جانبه حمّل رئيس لاوس السفير الظاهري تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً مزيداً من الرقي والازدهار والتقدم.